Rastede Erneut haben Autodiebe in der Gemeinde Rastede zugeschlagen. Nachdem es bereits in der Nacht zum 19. Februar in der Südender Straße und Anfang März auf dem Gelände eines Autohauses an der Feldbreite zu Pkw-Aufbrüchen und Teilediebstählen kam, sind bei der Polizei drei Anzeigen zu Aufbrüchen und Diebstählen am Cäcilienring und Am Vorwerk eingegangen. Dabei wurden die Seitenscheiben der Autos der Marke BMW eingeschlagen, um dann die Multifunktionslenkräder mit Airbag sowie weitere Autoteile und Instrumente aus dem Armaturenbrett zu entwenden. Der Wert des Diebesgutes dürfte einige tausend Euro betragen. Auch der angerichtete Schaden an den Fahrzeugen ist beträchtlich, heißt es von der Polizei. Zeugen, die verdächtige Personen beziehungsweise Fahrzeuge gesehen oder sonstige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 0 44 03/92 71 15 mit dem Polizeikommissariat Bad Zwischenahn in Verbindung zu setzen.