Rastede Die Polizei Rastede verzeichnet in jüngster Zeit einen Anstieg von Taschendiebstählen. Die Täter hätten es in erster Linie auf Kunden in den Supermärkten abgesehen, deren Geldbörsen eine leichte Beute sind, weil sie recht offen im Einkaufswagen liegen oder aus der Jackentasche herausschauen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Aktuell würden sieben Ermittlungsverfahren bei der Rasteder Polizei geführt. Die Geschädigten waren Kunden in Supermärkten an der Oldenburger Straße, der Raiffeisenstraße oder der Wilhelmshavener Straße. In allen Fällen waren die Täter erfolgreich und erlangten neben dem Bargeld auch Zahlungskarten (Debit- und Kreditkarten) und Ausweispapiere.

Es entstand ein Gesamtschaden von mehr als 1000 Euro. Auch versuchten die Täter, die gestohlenen Zahlungskarten an Geldautomaten einzusetzen. Hierbei waren sie ebenfalls erfolgreich und konnten rund 1500 Euro von Konten der Geschädigten abheben, meldet die Polizei weiter.

In den meisten Fällen würden die Taten von den Opfern nicht sofort bemerkt. Erst an der Kasse werde das Fehlen des Portemonnaies festgestellt. Zu diesem Zeitpunkt seien die Täter in der Regel schon nicht mehr vor Ort. Häufig handele es sich bei diesen Taschendieben um überregional wirkende Täter, die professionell agieren.

Die Polizei rät deshalb dazu, Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper zu tragen. Geldbörsen sollten zudem nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen gelegt werden.