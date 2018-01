Rastede Der Tatort ist mit rot-weißem Flatterband abgesperrt, ein leichter Brandgeruch liegt auch am Donnerstag noch in der Luft hier neben dem Eingang zur Kinderkrippe Rasselbande an der Feldbreite in Rastede.

Am Dienstagmorgen gegen 1.20 Uhr hatten Unbekannte dort Feuer gelegt. Ein Holzunterstand brannte in voller Ausdehnung, die Polizei, die den Brand erst am Donnerstag meldete, geht von Brandstiftung aus. In dem Unterstand waren Müllbehälter der Kinderkrippe und des im selben Gebäude befindlichen Kindergartens abgestellt.

„Man mag sich gar nicht vorstellen, was alles hätte passieren können“, sagt Bürgermeister Dieter von Essen. „So etwas macht einen betroffen.“

Am Donnerstag ist auch Arnd Witte von der Gemeindeverwaltung vor Ort. „Wäre das Feuer nicht so schnell bemerkt worden, hätte es deutlich schlimmer ausgehen können“, sagt er. Ein Anwohner hatte den Brand bemerkt und die Freiwillige Feuerwehr Rastede alarmiert. Durch das rechtzeitige Entdecken des Brandes und den Löscheinsatz wurde nach Angaben der Polizei verhindert, dass sich der Brand auf die Kindertagesstätte ausdehnen konnte.

Aber auch so ist der Schaden groß. Der Holzunterstand muss erneuert werden. Und auch am Gebäude sind Schäden entstanden. „Die Dachrinne und das Gesimse wurden in Mitleidenschaft gezogen“, sagt Witte. Durch die Hitzeentwicklung wurden zudem zwei Fenster zerstört. Nach einer ersten groben Schätzung geht er von Kosten von mindestens 25.000 Euro aus. Die Versicherung sei bereits eingeschaltet worden.

Der Betrieb in der Kindertagesstätte war derweil nicht beeinträchtigt. Im Kindergarten und in der Kinderkrippe konnten die Mädchen und Jungen planmäßig betreut werden.

Die polizeilichen Ermittlungen ergaben, dass es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um Brandstiftung handelt. Ein Zeuge habe, kurz bevor der Brand entdeckt wurde, zwei mutmaßlich männliche Personen in Richtung Oldenburger Straße laufen sehen.

Zeugen, die Beobachtungen im Bereich des Kindergartens oder der Schule Feldbreite gemacht haben, werden gebeten, sich an die Polizei in Rastede unter Telefon 0 44 02/ 9 24 40 oder an das Polizeikommissariat in Westerstede unter Telefon 0 44 88/83 31 15 zu wenden.