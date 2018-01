Unbekannte legen Feuer bei Kita

Rastede Brandstiftung bei der Kindertagesstätte an der Feldbreite in Rastede: Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, brannte bereits am frühen Dienstagmorgen gegen 1.20 Uhr ein Holzunterstand auf der rechten Seite des Gebäudes in voller Ausdehnung. In dem Unterstand waren diverse Müllbehälter des Kindergartens abgestellt.

Ein Anwohner bemerkte das Feuer und alarmierte die Freiwillige Feuerwehr Rastede. Durch das rechtzeitige Entdecken des Brandes sowie den Löscheinsatz wurde nach Angaben der Polizei verhindert, dass sich der Brand auf das Hauptgebäude ausdehnen konnte.

Die polizeilichen Ermittlungen ergaben, dass es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um Brandstiftung handelt. Ein Zeuge habe, kurz bevor der Brand entdeckt wurde, zwei mutmaßlich männliche Personen vom Brandort weglaufen sehen. Diese liefen in Richtung Oldenburger Straße.

Zeugen, die verdächtige Personen oder sonstige relevante Beobachtungen im Bereich des Kindergartengeländes oder der Schule Feldbreite gemacht haben, werden gebeten, sich an die Polizei in Rastede unter Telefon 0 44 02/9 24 40 oder an das Polizeikommissariat in Westerstede unter Telefon 0 44 88/83 31 15 zu wenden.