Unbekannte brechen in Pizzeria ein

Rastede Spirituosen und einen Fernseher im Wert von einigen hundert Euro haben bislang unbekannte Täter in der Pizzeria Sasso an der Oldenburger Straße in Rastede gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, brachen die Täter zwischen Montag, 16 Uhr, und Dienstag, 8.15 Uhr, die Eingangstür auf und gelangten so in das Gebäude. Ein Getränkelieferant stellte den Einbruch fest und verständigte die Polizei.

Vor 14 Tagen war bereits ein Einbruch in die direkt neben dem jetzigen Tatort befindliche Gaststätte erfolgt. Nach Aufbrechen der Eingangstür wurden dort ein iPad und eine Registrierkasse mit einem geringen Bargeldbetrag gestohlen.

Zeugen, die verdächtige Personen bzw. Fahrzeuge gesehen oder sonstige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 0 44 03/92 71 15 mit dem Polizeikommissariat Bad Zwischenahn in Verbindung zu setzen.