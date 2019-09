Unfall: Acht Menschen verletzt

Rastede Zu einem Unfall mit vier beteiligten Fahrzeugen ist es am Samstag um 14.55 Uhr auf der Wiefelsteder Straße gekommen. Die Autos waren laut Polizei aus Richtung Wiefelstede in Richtung Hahn-Lehmden unterwegs, als der Fahrer des ersten Autos in der Kette nach links abbiegen wollte.

Der Fahrer des zweiten Autos bremste noch rechtzeitig und blieb stehen. Das dritte Auto fuhr an den ersten beiden vorbei, touchierte es und fuhr in den Gegenverkehr. Das vierte Auto wurde auf das dritte geschoben. Insgesamt wurden nach ersten Informationen acht Menschen leicht verletzt, darunter waren drei Kinder. Zwei Verletzte wurden in ein Krankenhaus gebracht, sagt die Polizei. Die anderen wurden vor Ort behandelt. Beschädigt wurden drei Fahrzeuge, nur das zweite Auto in der Kette blieb unbeschädigt. Mehrere Rettungswagen und die Feuerwehr waren vor Ort. Die Unfallstelle wurde für etwa eine Stunde voll gesperrt.