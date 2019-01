Rastede Unbekannte haben in der Nacht zu Donnerstag das Tiger-Graffiti an der Esso-Tankstelle in Rastede verunstaltet. Ein Kunde hatte den Schaden am Morgen bemerkt und das Personal informiert. „Die anfängliche Verwunderung ist in Zorn übergegangen“, sagt Lothar Bruns von der Tankstelle und fügt hinzu: „Ich weiß nicht, welchen Sinn das haben soll.“

Mehrere Farbbeutel wurden von den noch unbekannten Tätern offenbar gezielt gegen das fast 60 Quadratmeter große Kunstwerk geworfen, das seit Mai die Fassade der Waschanlage ziert. Einen vierstelligen Betrag hatte das Rasteder Esso-Team investiert, um die Fläche von einem Künstler verschönern zu lassen.

Jetzt verlaufen an mehreren Stellen hässliche Farbschmierereien durch das Graffiti. „Auf so eine Idee muss man erstmal kommen“, ärgert sich Bruns angesichts dieser Zerstörung. Er erstattete bei der Polizei Anzeige, die Ermittlungen laufen. Auch eine Belohnung will Bruns aussetzen – für Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen. Wer zwischen Mittwoch, 20 Uhr, und Donnerstag, 8 Uhr, verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt hat, kann sich bei der Polizei unter Telefon 0 44 02/9 24 40 melden.

Ob sich das Kunstwerk wieder restaurieren lässt, wie teuer dies wird und wann die Arbeiten erledigt werden können, kann Bruns zurzeit noch nicht sagen. Dazu laufen noch Gespräche mit dem Künstler.