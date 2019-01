Rastede Der erste Dauerfrost hat den Norden erreicht, bei Temperaturen bis fünf Grad unter dem Gefrierpunkt bildete sich dadurch bereits eine dünne Eisschicht auf einigen Gewässern – auch auf dem Ellernteich im Rasteder Schlosspark.

Betreten sollte man den Ellernteich und auch die kleineren Teiche im Schlosspark jedoch auf keinen Fall. „Wenn eine Eisfläche überhaupt freigegeben wird, ist für Einzelpersonen eine Eisstärke von sechs bis acht Zentimetern nötig, für Personengruppen sind es zehn bis fünfzehn Zentimeter“, erläutert Dieter Hohlbaum, Technischer Leiter Wasserrettungsdienst bei der DLRG-Ortsgruppe Rastede.

Bis solch eine Eisstärke erreicht wird, braucht es freilich auch etwas länger. Und vor allem muss die Temperatur dann noch weiter runtergehen, ein bis zwei Grad unter Null reichen da nicht aus, sagt Hohlbaum.

Eine offizielle Freigabe für den Ellernteich wird es in Rastede aber unabhängig von der weiteren Entwicklung des Wetters ohnehin nicht geben. „Der Ellernteich wird von der Gemeinde aus haftungsrechtlichen Gründen generell nicht freigegeben“, teilt Gemeindepressesprecher Ralf Kobbe mit. Obendrein handele es sich trotz der Bezeichnung als Teich um ein fließendes Gewässer, das über einen Ein- und Ablauf verfügt und daher ständig in Bewegung ist, erläutert Kobbe.

Außerdem finden sich auf dem Ellernteich immer wieder „Entenlöcher“ in der Eisdecke, die von den Tieren ständig frei gehalten werden. „In der Nähe dieser Löcher ist das Eis dünner als in anderen Bereichen“, sagt Kobbe. Zu beobachten ist dies zurzeit nahe der Insel, die sich unweit des Parkplatzes Mühlenstraße befindet.

Vor diesem Hintergrund verwundert eine kuriose Rettungsaktion, wie sie am Wochenende in Obenstrohe erfolgte, um so mehr. Dort musste am Samstag von der Feuerwehr eine Ente gerettet werden, die im Eis eingefroren war. Das Tier wurde zur Wildtierauffangstation in Rastede gebracht.

Mit Blick auf die dünne Eisschicht kommt auch der ganzjährig im gesamten Bereich des Turnierplatzes und des Schlossparks geltenden Leinenpflicht eine besondere Bedeutung zu. So war im Februar 2018 ein Hund auf dem Ellernteich ins Eis eingebrochen, der nur noch tot geborgen werden konnte.

Wer ins Eis einbricht, dem empfiehlt Hohlbaum von der DLRG Rastede, dafür Sorge zu tragen, dass man nicht unter das Eis gerät. „Man sieht sonst nicht mehr den Punkt, wo das Eis offen ist“, sagt der Rettungsexperte. Wer einbricht, sollte die Arme nach rechts und links ausstrecken und sich an den Einbruchkanten abstützen. Dann sollte man versuchen, die Füße auf die Eisfläche hinter sich zu befördern und sich dann seitlich aus dem Loch zu rollen. In Richtung Ufer sollte man sich auf demselben Weg begeben, auf dem man auf das Eis gegangen ist. „Wichtig ist es, sich kriechend fortzubewegen, weil das Körpergewicht dann auf eine größere Fläche verteilt wird“, erläutert Hohlbaum.