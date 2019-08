Rastede Ein Unfall mit zwei leicht verletzten Personen hat sich am Freitagmorgen gegen 9.35 Uhr in Rastede ereignet.

Eine 31-jährige Frau aus Rastede wollte von einem Grundstück in Höhe der Straße „Im Himmel“ nach links auf die Braker Chaussee in Richtung Brake fahren. Dabei übersah die Frau das Auto eines 64-jährigen Elsflethers, der auf der Braker Chaussee in Richtung Rastede unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge.

Beide Fahrer wurden leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An den Autos entstand ein Totalschaden in Höhe von rund 30 000 Euro, wie ein Polizeisprecher erklärte. Die Braker Chaussee musste für die Dauer der Unfallaufnahme und während die nicht mehr fahrbereiten Autos abgeschleppt wurden für eine halbe Stunde beidseitig gesperrt werden.