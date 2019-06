Roggenmoor Zu einem Dachstuhlbrand ist es am Mittwochabend in Roggenmoor an der Norderstraße gekommen. Laut Feuerwehr lief der Notruf um 18.28 Uhr ein. Umgehend wurden die Freiwillige Feuerwehr Apen und die Freiwillige Feuerwehr Godensholt alarmiert sowie die Drehleiter aus Elmendorf angefordert. Alles in allem wurden rund 60 Feuerwehrleute zum Einsatzort beordert, um den Brand zu löschen und später auch letzte Glutnester zu vernichten.

Wie Gemeindebrandmeister Hartmut Bollen mitteilte, wurde das leerstehende Haus vorsorglich auf Personen hin durchsucht. Gefunden wurde niemand.

Warum das Feuer in dem Gebäude ausgebrochen ist, ist noch völlig unklar. Das Haus sollte entkernt werden, für die anstehenden Arbeiten waren bereits alle Versorgungsleitungen gekappt, hieß es.