Rostrup Diese Sanierung war überfällig: Der Steg beim DLRG-Gebäude in Rostrup wird neu gebaut. Am Donnerstagvormittag haben Mitarbeiter der Firma Babbel aus Mecklenburg-Vorpommer damit begonnen, eine schwimmende Arbeitsplattform zu bauen, von der aus mit einem Bagger zunächst der alte Steg komplett abgebaut wird.

Und das war auch höchste Zeit, erst vor wenigen Wochen war ein ehrenamtlicher Wasserretter der DLRG beim Ausstieg aus dem Boot auf dem morschen Steg eingebrochen. Auch das weiße Holzgeländer war schon längere Zeit abgestützt. „Besonders die Trockenheit im vergangenen Sommer hat das Holz noch einmal geschwächt“, erläuterte Bernd Hollwege vom Tiefbau- und Grünflächenamt der Gemeinde am Donnerstag.

Der Steg wurde ursprünglich 1978 und zuletzt in den 80er Jahren umgebaut und erweitert. Mehrfach wurde auch schon die Oberfläche erneuert, oft in Eigenleistung durch die Wasserretter wie DLRG-Urgestein Heinz Reiners weiß. Auch die Gründung des Stegs hat über die Jahrzehnte gelitten, durch den Eisgang auf dem Zwischenahner Meer stehen die Stützpfähle teilweise schief.

Am Donnerstag wurden zunächst mehrere große Stahlpontons per Bagger ins Wasser gehoben und dort miteinander verbunden. Die so entstandene Plattform ermöglicht es den Steg-Spezialisten, vom Wasser aus mit dem Abriss zu beginnen.

Der neue Steg erhalte eine neue Gründung aus 20 Stahlrohrpfählen, erklärt Hans-Hermann Hanschke vom Ingenieurbüro Börjes aus Westerstede. Diese Pfähle mit einer länge von vier bis sieben Meter werden in den Seeboden getrieben, auf den Pfählen entsteht dann ein Stahlgerüst.

Die Oberfläche des Stegs wird nicht – wie derzeit aus Eichenholz bestehen, sondern wie andere neue Stege und Brücken rund um das Zwischenahner Meer aus Kunststoffbohlen. Bei den Gründungsarbeiten werden auch Kampfmittelexperten anwesend sein, da nicht ausgeschlossen ist, das rund um die Steganlage noch Blindgänger aus dem zweiten Weltkrieg im Schlick des Sees liegen. Im Zuge der Erneuerung wird auch die Neigung der Rampe, über die die DLRG ihre Boote ins Wasser bringt, angepasst.

Rund drei Wochen Bauzeit sind vorgesehen – wenn alles klappt wie geplant. Für diese Zeit ist der Steg für die private Nutzung, zum Beispiel zum Slippen von Segelbooten gesperrt. Schwimmer können auf der linken Seite der Badestelle aber weiter ins Wasser.

Die DLRG ist aber weiter einsatzbereit. Baufirma und Wasserretter haben Absprachen getroffen, damit die Rettungsboote jederzeit in Rostrup zu Wasser gebracht werden können.