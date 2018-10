Rostrup Auf dem Gelände des ehemaligen Bundeswehrkrankenhauses in Rostrup wurde erneut eine Bombe aus dem zweiten Weltkrieg gefunden, das teilte die Polizei in Bad Zwischenahn am Freitagnachmittag mit.

Die Bombe soll gegen 16 Uhr gesprengt werden. Von dem Sicherheitsradius von 300 Metern um den Sprengbereich sind nach Polizeiangaben keine Wohnhäuser betroffen, lediglich der Verkehr auf der Elmendorfer Straße wird ab etwa 15.45 Uhr für 30 Minuten gesperrt, heißt es von der Polizei.