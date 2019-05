Rostrup Zu einem Dachstuhlbrand an der Grundschule Rostrup wurde um 0.22 Uhr in der Nacht zum Samstag die Feuerwehr gerufen. Vor Ort stellte sich schnell heraus, dass lediglich ein Laubhaufen und eine Tanne auf dem Gelände des Nachbargrundstücks in Vollbrand standen, wie die Polizei mitteilt. Die Schule blieb vom Feuer verschont.

Das war knapp: Nur weniger Meter neben dem Schulgebäude (links) brannte diese Tanne. Bild: Andre van Elten / 261News

In kurzer Zeit brachten die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Bad Zwischenahn, Ohrwege und Elmendorf den Brand unter Kontrolle, so dass ein Übergreifen der Flammen auf das nur circa zwei Meter entfernte Schulgebäude verhindert werden konnte. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist bislang unklar.