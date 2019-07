Rostrup Zwei Wochen lang hatten die Bauarbeiten am neuen Steg am DLRG-Heim an der Seestraße in Rostrup ruhen müssen. Seit Dienstag wird nun wieder geschuftet, damit das ausführende Unternehmen aus Mecklenburg-Vorpommern, das Tauchunternehmen Babbel GmbH, es schafft, den Bootssteg noch vor den wichtigen Terminen des DLRG-Ortsverbands Bad Zwischenahn im August fertigzustellen.

„Die Verzögerung hatte mit einem Subunternehmen zu tun – die Stahlkonstruktion war noch nicht fertig“, erklärt Klaus Klar, Vorsitzender der DLRG Bad Zwischenahn.

Im Gegensatz zur alten Konstruktion aus den 70er Jahren, die komplett aus Holz bestand und morsch geworden war, ist der neue Steg aus Stahl – von der Plattform bis zu den 20 Stahlrohrpfählen. „Die alten Holzpfähle, die wir rausgezogen haben, waren wie neu“, beschreibt Klar, „nur die Köpfe waren völlig kaputt“.

Belag aus Kunststoff

Dass das Zwischenahner Meer mit seinem Untergrund spezielle Herausforderungen an ein Stegbau-Unternehmen stellt, weiß Fred Babbel, Eigentümer und Bauleiter der Firma Babbel. „Die Gründung muss richtig gemacht werden, sie ist das Herz der Steganlage“, sagt er. Ansonsten könne es passieren, dass die Pfähle zu kurz seien und die Konstruktion absacke. „Mit Ponton, Bagger und einem Rüttler haben wir die Pfähle auf Position gesetzt und auf die richtige Tiefe geschlagen“, erklärt Fred Babbel.

Eine zweite Herausforderung sei gewesen, dass man sich in einem Munitionsgebiet befinde, in dem sich durchaus Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg hätten befinden können. Die Munitionsfreigabe sei aber kein Problem gewesen.

Spätestens bis zum 10. August muss der Bau benutzbar sein – dann heißt es „Quer durchs Meer“. 400 Schwimmer werden dann einmal durch das Zwischenahner Meer schwimmen – und um die zu schützen, müssen neben den DLRG-eigenen Booten auch zehn fremde Boote anlegen können. „Dazu muss zusätzlich noch für einen Tag ein Steg des Fischereivereins angeflanscht werden, damit alle genug Platz haben“, sagt Klar. „Dann hat kaum einer die Chance zu ertrinken“.

Nun fehlt noch der Belag auf dem Steg – und auch der ist nicht wie gehabt aus Eichenholz, sondern, wie bei anderen neuen Stegen und Brücken rund um das Zwischenahner Meer auch, aus Kunststoffbohlen. Dass der alte Belag deutlich in die Jahre gekommen war, wurde erst recht deutlich, als in Frühjahr ein Wasserretter der DLRG beim Aussteigen aus dem Boot auf dem morschen Steg eingebrochen war.

Denselben neuen Belag wird auch die daneben befindliche Slip-Bahn bekommen. „Aus Gründen des Landschaftsschutzes“, sagt Klaus Klar. Ob diese Variante aber praktikabel ist, weiß er selbst noch nicht, denn: „Wie das mit dem Hoover klappt, müssen wir mal schauen. Der Hoover, das Luftkissen-Boot, konnte sein Luftpolster bisher schon auf der Slip-Rampe aufbauen. Ob das auch klappt, wenn Luft zwischen den Bohlen entweichen kann, muss man sehen.“

Öffentlicher Bereich

Genauso wichtig wie „Quer durchs Meer“ ist die große Luftlandeübung, die die DLRG Mitte August während der Zwischenahner Woche zusammen mit der Bundeswehr durchführen wird. „Da sind wir als DLRG mit drei Rettungsbooten dabei“, sagt Klar. „Wir sind jedenfalls froh, dass hier bald das Ende der Arbeiten naht.“ Fred Babbel geht davon aus, dass in der ersten Augustwoche alles fertig sein wird. Anschließend wird die Gemeinde den Bereich nach außen hin als öffentlichen Bereich ausweisen, was bedeutet, dass das Slippen von privaten Segelbooten möglich sein wird.

Und wie ist es, bei den aktuellen Temperaturen im Freien zu arbeiten? „Wir trinken pro Person drei bis vier Liter Wasser am Tag“, sagt Babbel, „und das darf man auch nicht vergessen“. Vielmehr sei es so, dass man sich gegenseitig immer mal wieder animieren müsse, Pause zu machen und etwas zu trinken.