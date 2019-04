Rostrup Eine Geldautomatensprengung hat ein aufmerksamer Zeuge in der Nacht zu Freitag in Rostrup verhindert.

In der Nacht zu Freitag, gegen 2.45 Uhr, so teilt die Polizei Bad Zwischenahn am Nachmittag mit, bemerkte ein Anwohner im Ortsteil Rostrup einen auffälligen PKW in der Elmendorfer Straße vor der Selbstbediendungsfiliale der OLB. Zudem habe der Zeuge eine maskierte Person bemerkt, die sich auffällig zwischen dem Pkw und der Bankfiliale mit Geldautomat hin- und her bewegte. Der Zeuge rief daraufhin die Polizei. Beim Eintreffen der Beamten stand die Tür zum Automatenraum auf. Die Täter waren bereits geflüchtet, nachdem die Alarmanlage in der Filiale ausgelöst worden war.

Nach einer sofort eingeleiteten Fahndung fanden Polizeibeamte den in der Nähe abgestellte Pkw und griffen kurz darauf auch zwei Tatverdächtige auf.

Es handelt sich nach Polizeiangaben um zwei Heranwachsende aus der Region Hannover, die zurzeit eine berufspraktische Ausbildung in der Gemeinde Bad Zwischen absolvieren.

Es stellte sich heraus, dass die Tatverdächtigen durch Einleiten eines Gasgemisches vorhatten, den Geldautomaten zu sprengen. Die Gasflaschen wurden zuvor in Bad Zwischenahn entwendet, ebenso wie ein Kennzeichen, dass sie an den benutzten Pkw angebracht hatten, der einem der Tatverdächtigen gehört.

Der Tatort, über dem Wohnungen liegen, musste von der Feuerwehr gefahrentechnisch überprüft und zugänglich gemacht werden. Nach Polizeiangaben ging von dem Gasgemisch eine große Gefahr aus. Die eingesetzten Kräfte wurden deshalb ärztlich versorgt. Die Tatverdächtigen sind nach Polizeiangaben geständig. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise auf einen Zusammenhang zu anderen Fällen, bei denen Geldautomaten in der Region gesprengt wurden, hat die Polizei bislang nicht.

Die Täter hätten auf ihn durchaus professionell gewirkt, berichtet der Zeuge Sebastian D., der die Polizei informiert hatte. Er habe nachts auf dem Weg zur Toilette zunächst ein Geräusch von der Straße gehört. Dann habe er den Wagen bemerkt und eine Person gesehen, die einen weißen Maleranzug und eine weiße Maske oder ein Tuch vor dem Gesicht trug. Offenbar hätten die Täter, bevor sie das Gas in den Geldautomaten eingeleitet haben, die Tür zu der Filiale mit einem Stein offen gehalten und eine Überwachungskamera unbrauchbar gemacht. Später habe er gedämpfte Gespräche zwischen den beiden Tätern gehört. Diese hätten sich viel Zeit gelassen und seien erst geflohen, als die Alarmanlage ausgelöst worden sei. Die Selbstbedienungsfiliale ist bis einschließlich Montag geschlossen.