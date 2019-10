Rostrup Weil immer wieder Äste von ihnen abbrechen, will die Gemeinde Bad Zwischenahn 120 Pappeln am Ufer des Zwischenahner Meeres fällen lassen. Die Bäume befinden sich in Rostrup, im Bereich zwischen der DLRG-Station und dem Fischereihafen.

Wie die Gemeinde mitteilt, sind die Pappeln schätzungsweise 120 Jahre alt und haben Stammumfänge zwischen 2,50 und 3,20 Meter. Damit hätten die Bäume ihren Lebenszenit bereits weit überschritten.

Weil die großen, zum Teil noch belaubten Äste, die von den Bäumen abbrechen, eine latente Gefahr für Passanten darstellen, habe man sich zu diesem Schritt entschlossen. Denn gerade in diesem Bereich würden zahlreichen Menschen den Rundwanderweg um das Meer nutzen.

Wie die Gemeinde weiter mitteilt, sei es trotz umfangreicher Baumpflegearbeiten im August dieses Jahres immer wieder zu neuen Astbrüchen gekommen. Um Personenschäden zu verhindern, sei der Wanderweg in diesem Bereich gesperrt worden.

Ein Gutachter habe ebenfalls bescheinigt, dass die Bäume nicht mehr zu retten seien. Die Bäume sollen in der nächsten Woche gefällt werden. Während der Arbeiten werden die Wanderwege in diesem Bereich gesperrt. Als Ersatz für die Maßnahme werden dreißig neue Eichen gepflanzt.