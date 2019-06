Rostrup Nur der Zufall hat wohl einem Rehkitz das Leben gerettet, dass am vergangenen Sonntag in einem Waldstück nahe des Seeufers in Rostrup in einen Schacht gestürzt war.

Eike Decker, 29, Jäger aus Rostrup, war mit dem Rad auf dem Seerundweg unterwegs, als er das laute Fiepen eines Rehkitzes hörte. „Ich fahre da höchstens zwei oder dreimal im Jahr“, berichtet er. Zunächst habe er angenommen, die Ricke, die Mutter des Kitzes, sei eventuell an der nahen Straße überfahren worden und rufe deshalb so laut. „Ich wollte mich eigentlich bei einem befreundeten Jäger erkundigen, ob er etwas mitbekommen hat“ so Decker.

Dann ließ ihm der Ruf des kleinen Rehs aber doch keine Ruhe und er begab sich im Unterholz auf die Suche. „Als ich auf den ersten Stock getreten war, war das Kitz natürlich sofort ruhig“, berichtet er. Erst nach längerer Suche fand Decker drei gemauerte Schächte, jeder etwas einen Meter tief. In einem davon lag das Rehkitz. „Ohne Hilfe hätte es darin vielleicht noch Tage gelegen und wäre dann elend verendet“, so Decker. Jochen Stöckmann, ein befreundeter Jäger habe ihm geholfen, dass Tier mit Handschuhen und viel Gras aus dem Schacht zu holen. „Das Tier sollte so wenig menschliche Witterung wie möglich annehmen, damit die Mutter es später nicht verstößt“, erklärt er.

Nach kurzer Untersuchung ließen die beiden Männer das Kitz wieder frei. „Es sprang putzmunter in den sicheren Unterstand“, freute sich der 29-Jährige. In den meisten Fällen, so Decker, sollte man ein Kitz natürlich einfach in Ruhe lassen, in diesem Fall war die Hilfe aber wohl lebensrettend.

Sowohl Decker als auch die NWZ fragten bei der Gemeindeverwaltung nach, was es mit diesen Schächten auf sich haben könne. Karl-Heinz Bischoff, Leiter des Tiefbau und Grünflächenamtes, konnte zunächst nur sagen, dass es sich bei dem Waldstück, in dem die Schächte liegen, nicht um eine öffentliche Fläche handelt. Die Gemeinde werde jetzt prüfen müssen, wer Eigentümer ist, wo genau die Schächte liegen, und ob diese zur Sicherheit zumindest abgedeckt werden müssen. Das ist Decker und vielen anderen sehr recht. Der Jäger hatte seine Geschichte auch bereits in der Facebook-Gruppe „Wenn du aus Bad Zwischenahn kommst...“ geschildert und dort viel Lob für seinen Einsatz bekommen.

Allerdings gab es auch zahlreiche Kommentare, deren Verfasser auf Gefahren für weitere Tiere und auch für spielende Kinder hinwiesen.