Rostrup Eigentlich wollten die Mitarbeiter der Firma Scheper, die im Auftrag der Gemeinde Pappeln am Seeufer in Rostrup gefällt hat, an diesem Freitag ihre Arbeiten beenden. Die Maschinen sollten abtransportiert werden, um mit dem nächsten Auftrag beginnen zu können. Daraus wird aber nichts, denn Unbekannte haben in der Nacht den großen Bagger der Firma gekapert, bewegt und massiv beschädigt.

Täter hatten Schlüssel

„Die Täter hatten einen Schlüssel“, sagt Firmenchef Hermann Scheper. Als seine Mitarbeiter um 6 Uhr morgens in Rostrup ankamen, stand der Bagger rund 100 Meter von der Stelle entfernt, an der er am Vorabend um 20 Uhr abgestellt worden war. Der Arm mit einem großen Fräskopf war weit ausgefahren. Nach der Fahrt hatten die Täter Pedale und den Joystick zur Steuerung abgerissen, auch ein Teil der Motorsteuerung wurde herausgerissen. In diesem Zustand ließ sich der Bagger nicht mehr bewegen. Er muss jetzt notdürftig repariert und dann abtransportiert werden. Er war außerdem mit Sprühfarbe beschmiert, unter anderem hatten die Täter den Schriftzug „Greta“ hinterlassen.

Eine solche Tat wäre aber sicher nicht im Sinn der schwedischen Klimaschutzaktivistin, meint Scheper. Der Schriftzug könnte vielmehr eine bewusst gelegte falsche Fährte sein. Der oder die Täter mussten Zugang zu einem Schlüssel für Fahrzeuge der Firma Caterpillar haben und wissen, wie man den Bagger fährt. „Das kann nicht jeder“, so Scheper.

Hoher Sachschaden

Dass der Fräskopf, mit dem üblicherweise Baumwurzeln entfernt werden, offenbar in Bewegung gesetzt wurde nennt Scheper „lebensgefährlich“. Die Reparaturkosten schätzt der Firmeninhaber auf 4000 bis 5000 Euro. Weil der Bagger für mehrere Tage ausfällt, komme noch Verdienstausfall dazu. Insgesamt liege der Schaden für das Lohnunternehmen aus Friesoythe bei rund 6000 bis 7000 Euro, so der Firmenchef. Er hofft, dass der oder die Täter am Bagger oder in der Nähe beobachtet wurden.

Zeugen können sich unter Telefon 04403/92 70 an die Polizei Bad Zwischenahn wenden.