Ruhige Ostern am Strand

Stoßen bei schönem Wetter an: Silvia (22) und ihr Freund Adrian (21) haben am Osterwochenende die Sonne am Woldsee genossen. Dort sei auch trotz Kontaktbeschränkungen immer etwas los, doch die meisten Besucher hätten sich an die Abstandsregeln gehalten, hieß es von der Polizei in Bad Zwischenahn. Nur vereinzelt mussten Beamte unerlaubte Zusammenkünfte auflösen. Die Gruppen seien sehr verständnisvoll gewesen. Auch im restlichen Ammerland verlief das Wochenende ruhig, die meisten Bürger hätten sich an die Beschränkungen gehalten, teilte die Polizei in Westerstede mit. BILD: