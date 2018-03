Den vergangenen Samstag werden zwei Autofahrerinnen sicherlich nie vergessen: Sie befuhren gegen 11.18 Uhr nach Angaben der Polizei in ihren Fahrzeugen in entgegengesetzter Richtung die Straße Am Esch in Westerstede, als in Höhe der Einmündung Am Röttgen plötzlich eine haushohe Eiche, wohl aufgrund des starken Windes, auf die Fahrbahn krachte. Glücklicherweise landete der Stamm zwischen den beiden Fahrzeugen. Niemand der Beteiligten wurde verletzt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 15 000 bis 20 000 Euro. Feuerwehr und Technisches Hilfswerk waren auch im Einsatz. Die komplette Straße war über eine Stunde gesperrt, der Verkehr wurde umgeleitet. BILD: