Süddorf Schreck in der Mittagszeit: Als am Samstag gegen 13.15 Uhr ein 43-jähriger Autofahrer aus Friesoythe mit seinem grausilbernen 7er BMW auf der Bundesstraße 401 in Richtung Papenburg unterwegs war, hörte er einen lauten Knall und bemerkte, dass sein Glasschiebedach beschädigt war. Zudem konnte er noch zwei Personen auf der Fußgängerbrücke in Süddorf erkennen. Da sich keine anderen Fahrzeuge in der Nähe befanden, liegt der Verdacht nahe, dass diese Personen Gegenstände hinuntergeworfen haben.

Die Polizei Bad Zwischenahn, Telefon 0 44 03/92 70, hofft nun auf Zeugen, die Hinweise geben könnten.