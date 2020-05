Zwischen Süddorf Und Husbäke: Schwerer Unfall mit drei Autos auf B401

Süddorf /Husbäke Auf der B 401 in Süddorf (Gemeinde Edewecht) ist es am Donnerstagmorgen gegen 7.30 Uhr zu einem Unfall mit zwei leicht verletzten Personen gekommen, teilte die Polizei mit. Ein Pkw-Fahrer (37) fuhr mit seinem Wagen in Richtung Papenburg und musste verkehrsbedingt anhalten.

Ein nachfolgender Pkw-Fahrer (48) kam noch rechtzeitig zum Stehen, doch eine 20-jährige Fahrerin konnte ihr Auto nicht mehr rechtzeitig abbremsen und schob die zwei Wagen zusammen. Die 20-Jährige und der 48-Jährige wurden leicht verletzt. An allen Pkw gab es Sachschaden.

