Unfall in Westerstede: Fünf Verletzte nach Überholmanöver

Westerstede Fünf Menschen sind am Freitagabend bei einem Unfall in Westerstede-Gießelhorst verletzt worden, zwei von ihnen schwer. Eine 20-jährige Frau aus Uplengen wollte nach ersten Erkenntnissen der Polizei auf der Langebrügger Straße eine Autokolonne überholen. Sie prallte mit ihrem Wagen in das Auto eines 52-Jährigen aus Frankfurt, der links abbiegen wollte, um zu wenden.

Die 20-Jährige wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Drei Personen im Auto des 52-Jährigen wurden verletzt, zwei von ihnen schwer. Die Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Den Sachschaden an den beiden Autos schätzt die Polizei auf rund 30.000 Euro.