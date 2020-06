Vorfall In Vreschen-Bokel: Polizei sucht Zeugen

Vreschen-Bokel Am vergangenen Pfingstwochenende haben bislang unbekannte Täter versucht, in das Dorfgemeinschaftshaus des Ortsbürgervereins Vreschen-Bokel an der Straße „Am Dörpshus“ einzubrechen. „Eine doppelflügelige Holztür, die sich an einem Durchgang zwischen dem Gebäude und einer Remise befindet, ist angegangen und durch das versuchte gewaltsame Aufhebeln beschädigt worden“, so die Polizei. Allerdings hätten es die Täter nicht geschafft, ins Haus einzudringen und etwas zu stehlen.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge am Dörpshus beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Apen unter Telefon 0 44 89/14 39 oder dem Polizeikommissariat in Westerstede unter Telefon 0 44 88/83 31 15 zu melden.

