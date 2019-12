Wahnbek Unfall auf dem Parkplatz der Raiffeisenbank in Wahnbek: Eine 77-jährige Oldenburgerin ist am Montagmittag mit ihrem Mercedes gegen einen Stützpfeiler des Vordaches gefahren. Sie blieb unverletzt, das Auto musste abgeschleppt werden.

„Ich saß in meinem Büro, als es auf einmal draußen geknallt hat“, sagt Filialleiter Lukas Raschke. Es habe sich angehört, als wäre etwas Schweres umgefallen. Nach einer ersten Bestandsaufnahme auf dem Parkplatz stellt er später fest: „Es sah schlimmer aus, als es ist.“ Zum Glück sei nur Sachschaden entstanden.

Der Geschäftsbetrieb der Bank war durch den Unfall nicht beeinträchtigt. Das beschädigte Dach sollte allerdings noch am Nachmittag vernünftig abgestützt werden, so Raschke. Weil bei dem Unfall auch ein Abluftrohr der Heizung beschädigt wurde, prüften die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr unter Atemschutz die Heizungsanlage im Keller des Gebäudes. Dort sei aber alles in Ordnung gewesen, sagt der Filialleiter.

Wie es zu dem Unfall kommen konnte, der sich gegen 11.30 Uhr ereignete, ist nach Angaben der Polizei unklar. Dass die Unfallverursacherin möglicherweise bei ihrem Automatikwagen einen falschen Gang eingelegt haben könnte, konnte die Polizei nicht bestätigen. Auch die Frau selbst habe sich nicht erklären können, wie es zu dem Unfall kam, so eine Polizeisprecherin. Um das Auto von der Unfallstelle wegzuziehen, musste die Feuerwehr das Dach abstützen. Im Einsatz waren die Einheiten Ipwege-Wahnbek und Rastede.

Zur Schadenshöhe gibt es bislang nur eine grobe Schätzung der Polizei. Sie geht von rund 20 000 Euro aus.