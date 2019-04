Wahnbek Ein 29-jähriger Oldenburger wurde am Mittwochmorgen bei einem Unfall leicht verletzt. Gegen 3.19 Uhr befuhr der Oldenburger die Butjadinger Straße in Wahnbek. Auf Höhe des Hans-Hoffhenke-Rings fuhr er mit seinem Transporter in Fahrtrichtung Loy aus bislang unbekannter Ursache auf einen dort geparkten Pkw auf.

Der Pkw wurde durch den Aufprall über den Geh- und Radweg in den Gartenzaun eines angrenzenden Wohnhauses geschoben. Der 29-Jährige wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden von geschätzt 32.000 Euro. Sie wurden durch ein Abschleppunternehmen geborgen.