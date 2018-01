Wahnbek Auf der einen Seite des Brombeerwegs in Wahnbek stehen Einfamilienhäuser, auf der anderen Seite liegen landwirtschaftliche Flächen. Auch ein Gewerbegebiet befindet sich hier, das erst vor Kurzem erweitert wurde. Durch einen gestalteten Grüngürtel mit Spazierwegen ist es von einem Neubaugebiet getrennt, in dem auch die Kinderkrippe an der Müritzstraße steht.

Anwohner schätzen die Idylle am Ortsrand, gehen auf dem Brombeerweg spazieren, gehen mit ihren Hunden Gassi – und Kinder toben auf den Spielplätzen. Das Problem: „Der Brombeerweg ist zur Abkürzungs- und Rennstrecke geworden“, sagt Anwohnerin Ingrid Gloy­stein.

Sie sorgt sich um die Kinder, Jogger und Hundebesitzer. Denn: „Alle zwei bis drei Minuten jagt ein Fahrzeug, größtenteils auch Handwerksbetriebsfahrzeuge, mit hoher Geschwindigkeit über den Brombeerweg“, berichtet die Wahnbekerin.

Vor einiger Zeit sei bereits ein Hund überfahren worden. Zum Glück sei der Junge, der mit dem Hund Gassi gegangen war, nicht hinter dem Tier hergelaufen, sagt Ingrid Gloy­stein und fügt kopfschüttelnd hinzu: „Hier ist Tempo 100 erlaubt, direkt hinter dem Kinderspielplatz.“

Die Frau sammelte Unterschriften, schrieb an die Gemeinde Rastede, hatte Kontakt mit dem Landkreis Ammerland und schaltete den SPD-Bundestagsabgeordneten Dennis Rohde ein. Bisher jedoch ohne Ergebnis. Ingrid Gloystein ist ratlos: „Was spricht dagegen, es ruhig und sicher zu machen?“

Die Verkehrssituation auf dem Brombeerweg, der in Wahnbek über die Straße Hohe Brink zu erreichen ist und der zum Gewerbe- und Industriegebiet an der Tannenkrugstraße führt, ist auch der Gemeinde Rastede ein Dorn im Auge. „2014 und 2015 gab es Anstrengungen, den Brombeerweg für den Durchgangsverkehr zu sperren“, sagt Bürgermeister Dieter von Essen. Einen entsprechenden Antrag habe der Landkreis Ammerland als Straßenverkehrsbehörde abgelehnt.

Nachdem eine Verkehrsmessung erfolgt war, schrieb der Landkreis an Ingrid Gloy­stein: „Aufgrund der geringen Verkehrsstärke auf dem Brombeerweg und der geringen gemessenen Geschwindigkeiten besteht von Seiten der Straßenverkehrsbehörde derzeit kein Handlungsbedarf.“ Eine nach der Straßenverkehrsordnung notwendige Gefahrenlage sei zudem nicht gegeben.

Wie es in dem Schreiben heißt, fand die Messung vom 7. bis 11. August 2017 statt. Der V 85-Wert, also die Geschwindigkeit, mit der 85 Prozent aller Personenwagen gemessen wurden, lag knapp über 40 Stundenkilometern. Die durchschnittliche Verkehrsbelastung in 24 Stunden lag bei 458 Fahrzeugen.

Im Frühjahr 2015 hatte es dem Schreiben zufolge schon einmal eine Verkehrsmessung gegeben. Der Vergleich der Zahlen zeigt zumindest eine Steigerung des Verkehrsaufkommens auf. Damals lag die Verkehrsbelastung bei 292 Fahrzeugen in 24 Stunden.

Anwohnerin Ingrid Gloy­stein kritisiert, dass die jüngste Messung mitten in der Urlaubszeit im August stattgefunden hatte. Im Gespräch mit der NWZ sagte Bürgermeister von Essen am Mittwoch zu, dass man in diesem Jahr eine weitere Zählung außerhalb der Ferien- und Urlaubszeiten vornehmen werde. Sollte diese zu gravierend anderen Ergebnissen kommen, werde man die neuen Daten an den Landkreis weitergeben.

Unmut gibt es auch im weiteren Verlauf der „Abkürzungs- und Rennstrecke“. Anwohner der Tannenkrugstraße ärgern sich seit Wochen über die Seenlandschaft, die dort zu beobachten ist. Auf den Bermen steht das Wasser, spazieren gehen ist dort nicht mehr gefahrlos möglich. Eine Pfütze reiht sich hier an die nächste, der Zustand der Bermen sei schlecht, sagt Anwohner Manfred Gerken.

„Wir schauen uns das Problem kurzfristig an und überlegen, wie wir die Situation lösen können“, sicherte Bürgermeister von Essen am Mittwoch auf Anfrage der NWZ zu.