Westerloy Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu einem Einbruch geben können, der am Dienstag, 2. Oktober, verübt wurde. So drangen Unbekannte zwischen 11 und 13.30 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Ihausener Straße in Westerloy ein, indem sie die Terrassentür gewaltsam öffneten. Sie suchten in Schränken und Schubladen gezielt nach Wertgegenständen und erbeuteten hochwertigen Modeschmuck im Wert von mehreren zehntausend Euro.

Bislang liegen laut Polizei Hinweise auf zwei südländisch erscheinende Männer vor, die von einer Nachbarin dabei beobachtet wurden, wie sie am Tattag gegen 13.10 Uhr das Grundstück verließen und in einen blauen Pkw mit Emder Kennzeichen stiegen. Ermittlungen ergaben, dass diese Kennzeichen in der Nacht zu Dienstag in Emden entwendet worden waren. Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Polizei in Westerstede unter Telefon 0 44 88/ 83 31 15 entgegen.