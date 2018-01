100 000-Euro-Auto gestohlen

Westerstede Nun ist er weg: In der Nacht zu Freitag – vermutlich gegen 4.45 Uhr – wurde ein rund 100 000 Euro teurer Porsche Macan vom Grundstück des Eigentümers in Westerstede, Lisa-Mineur-Straße, entwendet. Der schwarze SUV mit dem Kennzeichen WST–SB 269 war verschlossen. Er verfügt über ein sogenanntes Keyless-System. Nachbarn hörten am frühen Morgen, dass der Wagen weggefahren wurde. Zeugen, die Angaben zum Verbleib des Fahrzeugs machen können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Westerstede Telefon 0 44 88/83 31 15 in Verbindung zu setzen.