26-Jähriger prallt mit Wagen gegen Baum

Westerstede Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu einem Unfall geben können, der sich am Samstag zwischen 5.55 und 6.10 Uhr auf der Neuenburger Straße (L815) Ecke Eggelogger Straße in Westerstede ereignet hat. Ein 26 Jahre alter Autofahrer aus Zetel war auf der L 815 in Richtung Neuenburg unterwegs, als er auf gerader Strecke aus bislang unbekannten Gründen nach links von der Fahrbahn abkam und einen Leitpfahl touchierte, gegenlenkte und dann mit der rechten Seite gegen einen Baum prallte. Das Fahrzeug blieb auf dem angrenzenden Acker liegen, der Fahrer wurde leicht verletzt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Die Freiwillige Feuerwehr Linswege und der Rettungsdienst wurden alarmiert. Wer Hinweise zu dem Unfall geben kann, meldet sich bei der Polizei unter 0 44 88/83 31 15.

