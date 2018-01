Westerstede /Ammerland 75 000 Menschen erleiden in Deutschland jährlich einen Herzstillstand. Je früher ihre Reanimation beginnt, umso größer ist die Überlebenschance. In einem Flächenkreis wie dem Ammerland müssen Notärzte und Krankenwagen allerdings mitunter etliche Kilometer fahren, bis sie bei den Patienten sind. Doch steht das Herz still, ist Schnelligkeit lebenswichtig.

Je eher die Reanimation beginnt, desto besser stehen die Chancen, dass der Patient überlebt und auch ohne neurologische Beeinträchtigungen davonkommt.

Gemeinsam haben die Landkreise Ammerland, Cloppenburg, Oldenburg, Vechta und die Wesermarsch zusammen mit den Städten Delmenhorst und Oldenburg sowie der Großleitstelle und den örtlichen Hilfsorganisationen das Projekt „Erleben“ auf die Beine gestellt. Es beschränkt sich ausschließlich auf den Herzstillstand.

Was steckt hinter

dem Projekt ?

„Heute hat fast jeder ein Smartphone, das machen wir uns zunutze“, sagt Dr. Matthias Haut, medizinischer Geschäftsführer der Ammerland-Klinik. Mit Unterstützung des Landes, der Kassenärztlichen Vereinigung und mehrerer Krankenkassen wurde eine App entwickelt. „Seit November ist sie bei uns im Einsatz“, sagt Elmar Heidenescher vom Rettungsdienst Ammerland. Rund 250 Ersthelfer hätten bereits kreisweit die App heruntergeladen.

Wie funktioniert

die Technik ?

Doch wie funktioniert die Technik? Sobald ein Notruf bei der Großleitstelle eingegangen ist, ermittelt das System, welche registrierten Ersthelfer sich in der Nähe das Patienten aufhalten. „Drei werden dann über die App alarmiert“, erläutert Haut. Zwei werden direkt zum Patienten geschickt, die App zeigt auf dem Handy den genauen Weg an. Der Dritte bekommt die Route zum nächsten Defibrillator angezeigt, von denen es im Ammerland mittlerweile knapp 300 gibt.

„Der erste Helfer kann sofort mit der Herzdruckmassage beginnen. Dieser Zeitgewinn kann Leben retten“, sagt Haut. Sobald dann der Rettungsdienst eintrifft, übernimmt er die weitere Versorgung.

Wer kann als

Ersthelfer mitmachen ?

Neben medizinischem Personal können sich auch Absolventen von Erste-Hilfe-Kursen registrieren lassen. Ihr Kursus darf allerdings nicht länger als zwei Jahre her sein.

Gab es schon

Rettungseinsätze ?

Im Bereich der Großstelle wurden schon zahlreiche Ersthelfer registriert. In Westerstede gab es im November zwei erfolgreiche Hilfseinsätze. In einem Fall konnte eine Krankenschwester der Ammerland-Klinik einem Menschen das Leben retten. Sie war als Erste vor Ort und begann mit der Reanimation.

Werden noch

Ersthelfer benötigt ?

Je mehr ausgebildete Retter sich registrieren lassen, desto besser. Auskünfte gibt es unter