Sturm knickt etliche Bäume ab

Westerstede /Apen Sturm über Norddeutschland: Für die Ammerländer Feuerwehren standen am Mittwoch einige Einsätze an. Auf der Raschenstraße in der Stadtgemeinde Westerstede waren zwei Bäume umgestürzt. Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Garnholt zersägten und räumten die Stämme von der Straße. In Hüllstede beschädigte ein umgekippter Baum ein Haus. In Apen drohte ein Baum auf die Hauptstraße zu fallen. Hier war, wie Apens stellvertretender Gemeindebrandmeister Mario Borchers berichtete, die Aper Feuerwehr im Einsatz.