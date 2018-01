Westerstede /Apen Das wird teuer für einen 28-jährigen Wiefelsteder: Der Mann sollte in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 3.45 Uhr von der Polizei im Ortsteil Westerloy kontrolliert werden, weil er mit überhöhter Geschwindigkeit in seinem Auto auf der Straße Am Damm unterwegs war. Doch der Wiefelsteder dachte nicht daran, auf die Zeichen der Polizei zu reagieren, gab Gas und flüchtete.

Richtung Apen ging die Verfolgungsjagd; dabei streifte der flüchtende Wiefelsteder mit seinem Wagen noch eine Hausmauer, bevor er auf der Holunderstraße in Apen gestellt wurde. Mit 1,55 Promille hatte der 28-Jährige am Steuer gesessen. Der Führerschein wurde sichergestellt, ein Verfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.