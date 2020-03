Betrüger in Westerstede unterwegs

Westerstede Am Dienstag, 10. März, haben sich unbekannte Trickbetrüger als vermeintliche Mitarbeiter des Wasserwerkes den Zugang zu zwei Wohnhäuser in Westerstede erschlichen. Gegen 10.30 Uhr klingelte es an der Haustür eines 90 Jahre alten Opfers in der Straße „Am Brookwehr“. Ein etwa 40 bis 50 Jahre alter Mann gab an, die Wasseranschlüsse im Haus überprüfen zu müssen. Ein Mittäter betrat offensichtlich ebenfalls das Wohnhaus. Eine Überprüfung ergab, dass die Täter in diesem Fall offensichtlich keine Beute machten.

Ein ähnlicher Sachverhalt ereignete sich gegen 12.05 Uhr in der Alten Straße. Auch hier gelang es einem vermeintlichen Mitarbeiter der Wasserwerke in das Haus einer 83-Jährigen zu gelangen. In diesem Fall entwendeten die Täter eine Geldbörse mit rund 100 Euro. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Westerstede unter Telefon 0 44 88/83 30 zu melden.