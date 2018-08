Westerstede Bei einem Dachstuhlbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Westersteder Henkenstraße ist am Samstagabend ein geschätzter Schaden in Höhe von 30.000 Euro entstanden. 160 Einsatzkräfte sämtlicher Ortsfeuerwehren waren im Einsatz und löschten das Feuer in kurzer Zeit.

Gegen 18:23 Uhr war zunächst ein Gasaustritt gemeldet worden. Als die Feuerwehrkräfte eintrafen, stellten sieden Dachstuhlbrand fest. Nach dem bisherigen Erkenntnisstand ist nicht auszuschließen, dass ein Blitzeinschlag für die Entstehung des Brandes verantwortlich war, teilte die Polizei mit.