Westerstede Der Doppel-Carport eines älteren Mehrparteienhauses in Westerstede ist am Donnerstagnachmittag niedergebrannt. Menschen sind dabei laut Polizei nicht verletzt worden. Bis 16 Uhr hatte die Feuerwehr den Brand an der Ecke Lüttje Moorpadd/Eberhard-Ries-Straße zwar gelöscht und ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus verhindert. Doch aufgrund indirekter Brandfolgen ist eine Wohnung vorübergehend nicht mehr bewohnbar, so dass eine Familie vorläufig privat unterkommen musste.

Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 20.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.