Westerstede Großalarm an der Lindenallee in Westerstederfeld: Bei strahlendem Sonnenschein und frühlingshaften Temperaturen trafen sich am Samstag die Westersteder Jugendfeuerwehren Hollriede, Ocholt und Westerstede zu einer gemeinsamen Übung. Unterstützt wurden sie dabei von den Einheiten Hollwege, Linswege und Westerloy. Rund 60 Jugendliche konnten in kleinen Gruppen an verschiedenen Stationen ihr gelerntes Wissen unter Beweis stellen, aber auch viele neue Erfahrungen sammeln.

In einer Lagerhalle konnten die Jugendlichen mit Hilfe einer Wärmebildkamera und gesichert an einer Feuerwehrleine ihren Orientierungssinn testen. Sie sollten eine vermisste Person suchen, die sich in der Lagerhalle versteckt hatte. Erschwert wurde die Suche durch dichten Qualm, der mit einer Nebelmaschine erzeugt wurde. An der zweiten Station wurde der Wasserwerfer getestet, an zwei weiteren Punkten wurden die Funktionen der einzelnen Strahlrohre den Jugendlichen erläutert. Diese konnten sich an den zwei großen Teichen ordentlich austoben.

Die nächste Station zeigte, dass auch eine einzelne Person ein Feuerwehrfahrzeug bewegen kann ohne dieses zu fahren. Mit Hilfe eines Seilzugs wurde das Fahrzeug mehrere Meter von jeweils einem Jugendlichen von einer Rampe weggezogen.

Ein großer Dank gilt den Betreibern der Baumschule Lüers, die ihr komplettes Betriebsgelände für diesen Zweck zur Verfügung gestellt hat. Es war eine sehr gelungene Übung, die in diesem Jahr von den Betreuern der Jugendfeuerwehr Hollriede organisiert wurde.