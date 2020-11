Diebe erwischt und sofort verurteilt

Westerstede Einen Prozess im Schnellverfahren hat es jetzt für zwei Männer ohne festen Wohnsitz (18 und 27 Jahre alt) gegeben. Sie wurden am Mittwoch gegen 18.30 Uhr beim Ladendiebstahl in einem Verbrauchermarkt an der Straße Am Esch in Westerstede erwischt. Sie hatten Waren im Wert von 160 Euro entwendet. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg wurden sie für ein beschleunigtes Verfahren festgenommen und am Donnerstag stand dann die Verhandlung an. Der 18-Jährige kassierte eine Verwarnung, der 27-Jährige eine Geldstrafe.

