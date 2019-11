Westerstede Ein am Montag in Westerstede entwendetes Wohnmobil ist heute 50 Kilometer nordöstlich von Berlin wieder aufgetaucht. Wie die Polizei mitteilte, befand sich das Gefährt mit einem Verkaufspreis von 143 000 Euro vor einem Hotel in Schorfheide. Das Wohnmobil vom Hersteller „Dethleffs“ war am 18. November, in der Zeit von 22:40 bis 23:40 Uhr, vom Ausstellungsgelände eines Wohnmobilhändlers in Westerstede/Moorburg gestohlen worden.

Mindestens zwei Täter hatten die Schlösser der Zugangstore einer angrenzenden Firma aufgebrochen und waren so auf das Verkaufsgelände der geschädigten Firma gelangt. Laut Polizei wurde das entwendete Wohnmobil aufgebrochen; der Motor vermutlich kurzgeschlossen. Die Fahrzeugschlüssel befinden sich noch bei der Firma. Die ersten polizeilichen Fahndungsmaßnahmen blieben erfolglos.

Am heutigen Morgen meldete sich ein Hotelier aus Schorfheide bei der geschädigten Firma. Dort war das Wohnmobil offensichtlich in der Nacht auf dem Hotelparkplatz abgestellt worden. Die Beifahrertür des Fahrzeuges war unverschlossen; Personen befanden sich nicht mehr im oder in der Nähe des Wohnmobils. Am Fahrzeug waren Kennzeichen aus dem Kreis Friesland angebracht, die ebenfalls bei der Firma in Moorburg entwendet worden waren.

Das Wohnmobil wurde abgeschleppt. Eine kriminaltechnische Untersuchung wird durchgeführt. Warum die Täter das Fahrzeug zurückgelassen haben, ist bislang nicht geklärt. Personen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Westerstede unter der Nummer: 04488/8330 zu melden.