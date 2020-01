Drei Verletzte nach Unfall auf A 28

Westerstede Drei Menschen sind am Sonntagnachmittag bei einem Unfall auf der Autobahn 28 bei Westerstede verletzt worden. Wie die Polizei den Hergang schildert, prallte gegen 15.45 Uhr ein 30-jähriger Mann aus Polen mit seinem Kleintransporter aus noch ungeklärter Ursache von hinten auf das Auto eines 75-jährigen Fahrers aus Rastede. Der Kleintransporter schleuderte daraufhin in die Außenschutzplanken und blieb auf dem Hauptfahrstreifen stehen.

Das Auto des 75-Jährigen wurde auf den Überholfahrstreifen geschleudert, so dass die komplette Fahrbahn in Richtung Leer blockiert war. Mit in diesem Auto saß ein ebenfalls 75 Jahre alter Beifahrer. Die beiden aus Rastede sowie der 30-jährige Transporterfahrer wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Nach Polizeiangaben von Montag sind alle drei Unfallbeteiligten leicht verletzt. Der Unfallverursacher konnte bislang jedoch noch nicht befragt werden.

Die Autobahn war aufgrund der Bergungsarbeiten in der Zeit von 16.10 bis 18.40 Uhr in Richtung Leer voll gesperrt. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf rund 12 000 Euro.