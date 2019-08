Einbrecher nehmen Tabak mit

Westerstede Zu einem sogenannten Blitzeinbruch in einen Kioskbetrieb kam es im Zeitraum vom 5. August, 21 Uhr, bis 6. August, 2 Uhr, an der Langen Straße in Westerstede.

Nach Angaben der Polizei hatten bislang unbekannte Täter einen Gullydeckel aus der Fahrbahn herausgewuchtet und damit die Glasscheibe der Eingangstür zerstört, um ins Gebäude hineinzugelangen. Wie die Polizei weiter mitteilt, hatten es die Einbrecher auf Tabakartikel abgesehen. Die Schadenshöhe steht aktuell noch nicht fest.

Ein Zeitungszusteller hatte die Beschädigungen an der Tür und den Gullydeckel in den Geschäftsräumen bemerkt und daraufhin die Polizei informiert. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Westerstede zu melden, Telefon 0 44 88/ 83 31 15.