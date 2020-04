Einsatz In Westerstede: Großaufgebot löscht Scheunenbrand in Petersfeld

Westerstede Eine große Scheune ist am Samstagmittag in Petersfeld in Westerstede (Kreis Ammerland) abgebrannt. Die Alarmierung zu dem Einsatz in der Alpenrosenstraße erfolgte gegen 12.30 Uhr, berichtet die Polizei. Der Hof, zu dem die Halle mit eingelagertem Heu und Stroh gehört, sei unbewohnt. Auch Tiere befanden waren nicht untergestellt.

Während der Löscharbeiten war das Gebiet weiträumig abgesperrt. Wegen der starken Rauchentwicklung waren Anwohner aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Um 13.34 Uhr meldete die Feuerwehr, dass der Brand unter Kontrolle sei.

Zur Brandursache und Schadenshöhe liegen noch keine Erkenntnisse vor. Die Ermittlungen laufen.