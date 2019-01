Westerstede Betrüger, die sich am Telefon als Polizisten ausgeben, um an Geld und Wertsachen ihrer Opfer zu gelangen, haben derzeit wohl verstärkt Westerstede im Visier. Wie die Polizei mitteilte, sind sowohl am Montag, 21. Januar, als auch am Dienstag, 22. Januar, mehrere Fälle von betrügerischen Anrufen gemeldet worden. Insgesamt wurden 15 Fälle zur Anzeige gebracht.

Angeblich Namen auf Liste entdeckt

„In den Telefonaten wurde den Angerufenen vorgegaukelt, dass die Polizei nach einem Einbruchdiebstahl in der Nachbarschaft Täter festgenommen hätte. Bei den Tätern hätten die vermeintlichen Polizisten mehrere tausend Euro Beute und diverse Goldbarren sicherstellen können“, beschreibt Rolf Cramer von der Westersteder Polizei in einer Pressemitteilung das vorgehen der Betrüger. Weiter hätten die Anrufer mitgeteilt, dass auf einer aufgefundenen Liste der vermeintlichen Täter auch der Name der Angerufenen stehen würde, weshalb der Betroffene seine Wertgegenstände sicherheitshalber der „Polizei“ übergeben solle.

„In dieser oder ähnlicher Form wiederholten sich die Anrufe auch bei anderen Geschädigten“, so Cramer. Glücklicherweise sei keiner auf die Täuschung eingegangen.

Auffällig: In vielen Fällen sei keine Rufnummer im Display angezeigt worden. Es seien jedoch auch Rufnummern wie 04488/110 angezeigt worden, die nicht existent seien und auf das sogenannte „Call-ID-Spoofing“ hindeuteten. „Den Tätern ist es somit möglich, ihre wahre Rufnummer zu verschleiern und eine falsche Identität vorzutäuschen.“

Keine Angaben zum eigenen Vermögen machen

In diesem Zusammenhang gibt die Polizei folgende Hinweise: Wenn die Polizei anruft, wird niemals die Rufnummer „110“ auf dem Display erscheinen, denn bei der „110“ handelt sich um eine Servicerufnummer für die Bürger. Angerufene sollten am Telefon niemals Angaben zu ihren Vermögensverhältnissen machen. Darüber hinaus sollten niemals Treffen vereinbart oder Gegenstände hinterlegt werden. Das Telefonat sollte bei Zweifel sofort beendet werden. Falls möglich, sollte die angezeigte Rufnummer notiert und anschließend die örtliche Polizeidienststelle kontaktiert werden.

Ebenfalls rät die Polizei, dass Angerufene ihren Kindern oder anderen Vertrauten von etwaigen Anrufen berichten. Weitere Hinweise finden Interessierte auch im Internet auf der Seite der Polizei-Beratung unter der Rubrik „Betrug“.

Weitere Informationen gibt es hier.