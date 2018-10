Westerstede „Ich hatte noch nie Probleme, einen Arzt zu finden“, sagt Änne Goers. In Westerstede habe die Suche nach einem neuen Hausarzt jedoch volle sechs Monate gedauert, berichtet die 76-Jährige.

Schockiert sei sie gewesen, nachdem sie in drei Arztpraxen war und immer noch keinen neuen Hausarzt gefunden hatte. „Ich habe nicht einmal mit einem Arzt gesprochen. Schon beim Empfang hat man mir gesagt, dass die jeweilige Praxis keine Kapazitäten mehr frei hat“, erinnert sich Goers.

kommentar Blick in die Zukunft Dass man auf einen Termin bei einem Facharzt oft lange warten muss, ist vielerorts kein Geheimnis mehr. Dass es aber in einer Stadt, die sich selbst „Gesundheitsstadt im Grünen“ nennt, Monate dauert, einen Hausarzt zu finden, ist mehr als nur ein schlechtes Vorzeichen. An Beispielen wie dem von Änne Goers zeigt sich, dass die Bedarfsermittlung der Kassenärztlichen Vereinigung für die Ärzteversorgung dringend aktualisiert werden muss. Der Blick in die Zukunft unserer alternden Gesellschaft zeigt deutlich, dass mehr Ärzte benötigt werden. Auch das ist kein Geheimnis mehr.

Das hatte sich die Rentnerin etwas anders vorgestellt, als sie im Mai von Ocholt nach Westerstede zog. „Mein Mann lebt nicht mehr, und ich wollte nicht weiter in unserem Haus wohnen. Das war für eine Person zu groß und hat zu viel viel Arbeit gemacht. Deshalb bin ich in eine Wohnung nach Westerstede gezogen, um es einfacher zu haben“, erklärt die Rentnerin.

Kürzere Wege zum Supermarkt, zur Bank, zur Apotheke und auch zum Hausarzt hatte sie sich erhofft. „Es ist auch alles so gelaufen, wie ich mir das vor dem Umzug vorgestellt habe, nur eben nicht die Suche nach dem Hausarzt“, sagt Goers, die erst einmal Patientin bei ihrem bisherigen Hausarzt in Ocholt blieb.

Mittlerweile hat die Rentnerin einen neuen Hausarzt gefunden. „Ich habe einige Zeit später einfach noch mal gefragt, das hat zum Glück geklappt. Ab 1. November bin ich da Patientin“, freut sich Goers, die nicht versteht, dass es so schwierig sein kann, einen Hausarzt zu finden.

Eine Nachfrage bei der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen ergab, dass der Hausärztliche Planungsbereich Westerstede/Apen mit 110,9 Prozent sogar überversorgt sei. „Es gibt in diesem Bereich 18 selbstständige Hausärzte und viereinhalb weitere Stellen, die mit angestellten Ärzten besetzt sind“, berichtet Dr. Uwe Köster.

Für die Bewertung der ärztlichen Versorgung legt die Kassenärztliche Vereinigung als Idealfall einen Arzt auf 1671 Einwohner fest, so Köster. Im Planungsbereich Westerstede/Apen kämen auf einen Arzt weniger Einwohner, so dass man sogar von einer Überversorgung sprechen könne.

„Wir hören aber immer wieder, dass Hausärzte überlastet sind, vor allem in ländlichen Gebieten, die eigentlich nicht unterversorgt sind“, berichtet Köster weiter. Das liege aber auch am Erhebungsschlüssel.

„Die Bedarfsplanung stammt aus den 90er Jahren und ist nicht an den demografischen Wandel, wie wir ihn heute erleben, angepasst“, erläutert Köster. Ältere Menschen würden öfter zum Arzt gehen als junge Leute. In einer alternden Gesellschaft würde sich somit auch die Zahl der Arztbesuche erhöhen. „Außerdem steht es jedem Arzt frei, zu entscheiden, wie viele Patienten er aufnimmt.“ Auch das werde im Erhebungsschlüssel für den Bedarf nicht eins zu eins berücksichtigt.

Hilfe in einer Situation, wie Änne Goers sie erlebt hat, können Krankenkassen vor Ort sein. „Die Mitarbeiter kennen in der Regel die ansässigen Ärzte und versuchen als Vermittler Lösungen für betroffene Kunden zu finden“, berichtet Carsten Sievers, Sprecher der AOK Niedersachsen. Das funktioniere in der Regel recht gut. Eine Garantie auf den Wunsch-Hausarzt gebe es aber auch hier nicht.