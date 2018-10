Westerstede Sie alle haben das erklärte Ziel, das Leben von Menschen zu verbessern. Egal ob es um Suchterkrankungen, Demenz, Trauer, Krebserkrankungen oder einem anderen schwerwiegenden Problem geht, das das Leben aus der Bahn werfen kann – Selbsthilfegruppen bieten unter dem Motto „Geteiltes Leid ist halbes Leid“ einen geschützten Raum, in dem sich Betroffene oder Angehörige austauschen und unterstützen können.

Am Sonntag kamen mehr als 30 Selbsthilfegruppen in der Ammerlandklinik zum vierten Ammerländer Selbsthilfetag zusammen, um sich und ihre Arbeit zu präsentieren. Organisiert wurde die Veranstaltung von der Selbsthilfe-Kontaktstelle Rebeka des Paritätischen Wohlfahrtverbandes Oldenburg-Ammerland sowie einem Team um Qualitätsmanager Heinz Kessen von der Ammerland-Klinik.

„Uns geht es darum, die Selbsthilfe im Ammerland noch bekannter zu machen“, berichtet Cornelia Hentschke von der Rebeka. Mit rund 100 Gruppen im Landkreis stehe die Arbeit in den Gruppen zwar auf soliden Füßen, das solle aber auch so bleiben.

Die organisierte Selbsthilfe sei in vielerlei Hinsicht wichtig, betonte Maria Bruns, Verwaltungsratsvorsitzende der Ammerland-Klinik, die die Schirmherrschaft über die Veranstaltung übernommen hatte. „Selbsthilfe gibt Patienten eine Stimme und erleichtert die Arbeit der Ärzte, die ihre Patienten so besser verstehen“, erklärte sie in ihrer Ansprache zur Eröffnung des Selbsthilfetages. Darüber hinaus würden Menschen in den Gruppen Verständnis von Menschen in ähnlichen Situationen erfahren.

Das kann Beate Lehners von der Selbsthilfegruppe „Schmerzgruppe-Westerstede“ bestätigen. „Die Gespräche in der Gruppe sind anders als wenn wir mit Menschen reden, die nicht betroffen sind“, berichtet sie. Zusammen mit anderen Mitgliedern ihrer Gruppe ist Lehners zum vierten Mal beim Ammerländer Selbsthilfetag. „Wir haben gut Erfahrungen gemacht“, sagt die Gründerin der Schmerz-Selbsthilfegruppe und erinnert sich an die Anfänge ihrer Arbeit.

„Ich habe selbst regelmäßig Schmerzen, habe aber zehn Jahre gebraucht, um mir selbst einzugestehen, dass ich krank bin“, berichtet Lehners. Gespräche mit anderen Menschen hätten geholfen, ihre Situation zu akzeptieren. „Daraus entstand dann die Idee, die Selbsthilfegruppe zu gründen“, sagt sie weiter.

Durch die Gruppe habe sie ihre Krankheit ein Stück aus dem Familienleben holen können. „Ich muss jetzt nicht immer zu Hause meckern, wenn es mir schlecht geht, dafür habe ich die Gruppe“, freut Lehners sich. Das trage in vielen Fällen sehr dazu bei, schwierige Verhältnisse zu entspannen.

Darüber hinaus helfe die Gruppe den Mitgliedern dabei rauszukommen. „Das Leben geht schließlich weiter, auch wenn es sich verändert hat.“

Neben dem Beratungsangebot der Selbsthilfegruppen an den Ständen gab es für die Besucher noch jede Menge mehr zu entdecken. Neben der Vorführung eines Defibrillators durch Mitglieder des Deutschen Roten Kreuzes gab es auch eine Vortragsreihe, in denen Referenten zum Beispiel über den humorvollen Umgang mit Demenz oder das richtige Abtasten der Brust zur Brustkrebsvorsorge berichteten. Für erheiternde Momente abseits ernster Themen sorgte der Clown Rosalore.