Westerstede Wegen Urkundenfälschung ist ein 44-Jähriger aus Westerstede zu drei Monaten Gefängnis verurteilt worden. Ein entsprechendes Urteil des Amtsgerichtes Westerstede hat das Oldenburger Landgericht am Freitag nach einem Weg des Verfahrens durch alle gerichtliche Instanzen bestätigt.

Der Angeklagte gilt als Intensivtäter. Er ist vielfach wegen Betruges und Urkundenfälschung vorbestraft und saß auch schon mal im Gefängnis. Als er das letzte Mal aus der Haft entlassen worden war und eine Wohnung benötigte, fälschte er eine Gehaltsbescheinigung seines früheren Arbeitgebers, um der Vermieterin so ein lukratives und zahlungskräftiges Arbeitsverhältnis nachzuweisen. Und das direkt nach der Verbüßung einer Haftstrafe wegen einer früheren Urkundenfälschung. Dem Amtsgericht in Westerstede hatte das gereicht. Der Angeklagte sei unbelehrbar, deswegen müsse er wieder zurück ins Gefängnis.

Doch das wollte der 44-Jährige so nicht hinnehmen. Er legte Berufung gegen das Urteil ein. Mit einem neuen Arbeitgeber schloss er einen Arbeitsvertrag. In einer ersten Berufungsverhandlung vor dem Oldenburger Landgericht erreichte der Angeklagte so das eigentlich Unmögliche: Trotz der ganzen Vorstrafen und der Begehung der neuen Tat direkt nach einer Haftentlassung wurde die Vollstreckung der verhängten dreimonatigen Haftstrafe doch noch einmal zur Bewährung ausgesetzt. Die Richter hatten den Umstand, dass der Angeklagte nunmehr eine neue Arbeitsstelle gefunden hatte, äußerst positiv gewertet.

Bewährung für einen Intensivtäter – das kam für die Staatsanwaltschaft gar nicht infrage. Sie legte gegen das Bewährungs-Urteil Revision ein. Mit Erfolg: Das Oberlandesgericht (OLG) Oldenburg hob das Urteil wieder auf. Mit dem Täter habe man schlechte Erfahrungen gemacht. Ihn habe noch nie etwas beeindruckt. Allein der Umstand, dass er eine Arbeitsstelle habe, reiche für eine Bewährung nicht aus, schickte das OLG das Verfahren zwecks erneuter Verhandlung an das Landgericht zurück.

Am Freitag teilte das Landgericht die Auffassung der obersten Richter. Deswegen wurde auch das erste Urteil des Amtsgerichtes in Westerstede bestätigt: Drei Monate Gefängnis. Zurzeit verbüßt der Angeklagte noch eine andere Strafe. Mitte Oktober wäre diese beendet. Aber daraus dürfte jetzt wohl nichts mehr werden.