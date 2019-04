Westerstede Ein 24-Jähriger hatte sich alkoholisiert ans Steuer gesetzt und bei einem Autounfall schwerste Verletzungen erlitten. Er wird vom Notarzt versorgt, im Schockraum untersucht, auf die Intensivstation gebracht und später auf die Normalstation verlegt. All diese Stationen lernten zwei zehnte Klassen des Gymnasiums Westerstede im Klinikzentrum kennen. Möglich macht es das erfolgreiche Präventionsprojekt „P.A.R.T.Y.“, das Jugendlichen vor Augen führen soll, wie gefährlich es ist, alkoholisiert oder unter Drogeneinfluss am Straßenverkehr teilzunehmen.

Alarm am Krankenbett

Die Betroffenheit ist den Schülern deutlich anzusehen, als sie vor dem Bett der Intensivstation stehen. Drin liegt zwar nur eine Puppe, doch alles andere ist sehr realistisch nachempfunden: der offene Oberschenkelbruch, die Rippenbrüche, die Beatmung, die künstliche Ernährung, die Thorax-Drainage, damit sich die Lungen entfalten. Während das EKG piepst, erklärt Oberstabsarzt Lorenz Icking die schweren Verletzungen. Da gibt es Alarm: Eine Reanimation ist überlebensnotwendig.

„Hier müsst ihr drücken, mit durchgedrückten Armen, kräftig und schnell“, erklärt er den Jugendlichen, die reihum dann auch selbst mal testen können, wie viel Kraft und Ausdauer dabei notwendig ist. Am Ende wissen sie: Es ist entscheidend, nicht lange nachzudenken, sondern sofort zu handeln.

Viele Fragen haben die Fachkräfte an diesem Tag zu beantworten. In vier Gruppen geht es von Station zu Station. Auch die Polizei ist mit einer Spezialbrille vor Ort und hat einen Parcours aufgebaut. Hier können die 45 Jugendlichen am eigenen Leib erfahren, dass ein alkoholisierter Mensch kaum noch in der Lage ist, sich im Straßenverkehr zu orientieren.

Konsequenzen für andere

Das Programm kam bei den Jugendlichen gut an. „Wir sind jung und in der Ausprobierphase. Deshalb ist es wichtig zu wissen, worauf man achten sollte und welche Auswirkungen Alkohol haben kann“, erklärt die 15-jährige Bente ihre Teilnahme am P.A.R.T.Y.-Projekt. Jule (16) sieht das ähnlich: „Man muss sehen, dass unser Handeln auch Konsequenzen für andere haben kann. Und man muss aufpassen, auf wen man sich einlässt.“