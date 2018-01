Westerstede 1200 Menschen arbeiten in der Westersteder Klinik. Das medizinisches Personal kümmert sich rund um die Uhr um die Versorgung der Kranken und Verletzten.

Das ist jedoch nur der Teil des Krankenhaus-Alltags, den der Patient mitbekommt. Im Hintergrund spielen sich aber noch viele andere Dinge ab, die für Außenstehende nicht erkennbar sind, jedoch einen erheblichen Teil des Arbeitsalltags in einem Krankenhaus ausmachen.

Einblick in Krankenhausalltag

Die NWZ hat einen Blick hinter die Kulissen der Ammerland Klinik geworfen und die Mitarbeiter kennengelernt, die Patienten im Normalfall nicht zu Gesicht bekommen. Heinz Kessen vom Qualitätsmanagement der Klinik kennt viele Angestellten und hat den Besuch in verschiedenen Abteilungen des Hospitals ermöglicht.

Jeweils ein Mitarbeiter aus den Bereichen Lager, Technik, Apotheke, Küche, IT und der Zentrale stellen sich und ihre Arbeit vor, ohne die der Betrieb des Krankenhauses nicht möglich wäre.

Perfekt getaktetes Uhrwerk

„Damit bei uns alles rund läuft, braucht man mehr als nur das medizinische Personal“, sagt Kessen. Ein Krankenhaus sei wie ein perfekt getaktetes Uhrwerk. „Jeder Bereich ist dabei eines der kleinen und großen Zahnräder, die ineinandergreifen und so eine Einheit bilden.“ Eine Wertigkeit der Abteilungen sieht er dabei nicht.

„Jeder Mitarbeiter ist wichtig, egal ob Arzt oder Reinigungskraft, denn nur durch die perfekt aufeinander abgestimmte Arbeit der Abteilungen ist es möglich, das Krankenhaus am Laufen zu halten“, erklärt Kessen. Nur so sei sichergestellt, dass pro Jahr 22 000 stationäre und 45 000 ambulante Patienten behandelt werden können.

Informationszentrale

Birgit Ruhloff

Wenn in der Ammerland-Klinik das Telefon klingelt, ist Birgit Ruhloff, Teamleiterin der Zentrale, eine der Personen, die den Hörer abhebt und Anfragen beantwortet. „Wir sind hier in der Zentrale aber auch für die Post und die Überwachung des Hauses zuständig“, erklärt sie ihre Aufgaben. Im Falle eines Brandes wenden sich die Feuerwehrleute als erstes an die Zentrale, und auch die Notfälle und Bereitschaftsdienste des Personals werden von hier koordiniert. „Wir arbeiten in der Zentrale an 365 Tagen jeweils 24 Stunden im Jahr“, sagt Ruhloff. Entscheidend dabei seien die Fähigkeit, mehrere Dinge gleichzeitig tun zu können und ein starkes Nervenkostüm. „Das ist manchmal sehr stressig, macht aber auch viel Spaß.“

Technik

Ulrich Adrian

Wenn ein technisches Gerät nicht mehr funktioniert, ist Ulrich Adrian gefragt. „Es ist egal, ob es dabei um einen Wasserhahn oder ein Beatmungsgerät geht, wir reparieren es“, sagt der technische Leiter der Ammerland-Klinik. Darüber hinaus betreut er auch alle Baumaßnahmen und koordiniert die Ver- und Entsorgung im Haus. „Das schließt zum Beispiel die Wäsche, den Müll oder die Apothekengüter ein“, erklärt Adrian. Das Besondere an seinem Job sei die große Vielfalt an Aufgaben, mit der er und sein Team täglich konfrontiert werden – dazu gehört auch, entgegen aller Vermutungen, die Pflege des Gartengeländes.

Küche

Petra Ohmstede

In der Küche ist Geschwindigkeit gefragt: Petra Ohmstede steht an einem Fließband und verteilt Essen auf Teller, die an ihr vorbeiziehen. „Das passiert genau nach Plan“, berichtet Sabine Hobbie, die die Küche des Krankenhauses leitet. Insgesamt 70 Mitarbeiter kochen jeden Tag rund 600 Essen für die Patienten und 200 bis 300 für die Mitarbeiter – pro Mahlzeit. „Das Essen ist ein Hauptkriterium, an dem Patienten ein Krankenhaus bewerten, da wollen wir natürlich punkten und legen uns besonders ins Zeug“, sagt Hobbie. „Am besten kommen Currywurst und Grünkohl an.“ Herausfordernd sei vor allem die Planung, weil man im Voraus nie genau wisse, wie viele Patienten versorgt werden müssen.

IT-Abteilung

Holger Kuper

„Wir sind ein digitales Krankenhaus“, sagt Holger Kuper, Leiter der IT-Abteilung. So gebe es bereits seit 2008 keine Patientenakten mehr aus Papier. „Die sind über Computer abrufbar“, berichtet Kuper weiter. Mit seinem Team ist er auch für die Computersicherheit verantwortlich. Der Aufwand in diesem Bereich werde immer größer und sei mittlerweile ein entscheidendender Teil seiner Arbeit. Dank der zunehmenden Digitalisierung laufe aber auch der Behandlungsprozess von Patienten viel geschmeidiger als noch vor 20 Jahren. „Ein Bereitschaftsarzt kann zum Beispiel von zu Hause aus in Patientenakten schauen und muss nicht bei jeder sich ergebenden Frage in die Klinik kommen.“

Zentrallager

John-Paul Dürschinger

Rund 1100 verschiedene Artikel befinden sich im 600 Quadratmeter großen Zentrallager der Ammerland-Klinik. Den Überblick darüber hat John-Paul Dürschinger. „Auf 60 bis 70 Paletten in der Woche und circa 150 Paketen pro Tag bekommen wir Kittel, Tupfer, Katheterstopfen aber auch Haushaltsartikel wie Spülmittel und Kaffeekannen geliefert“, berichtet der Logistiker. Anforderungen vom Pflegepersonal werden direkt im Lager zusammengestellt und von den Mitarbeitern an den Bestimmungsort gebracht. Dabei gelte immer die Regel: „Was zuerst reingekommen ist, verlässt das Lager auch als erstes“, erklärt John-Paul Dürschinger. Lange Lagerzeiten seien nicht vorgesehen.

Apotheke

Dr. Josef Norrenbrock

„Eine Krankenhausapotheke ist nicht mit einer klassischen Apotheke zu vergleichen“, sagt Dr. Josef Norrenbrock. Es gebe so gut wie keinen Kontakt zum Patienten. „Wir beliefern lediglich die Stationen.“ Und diese Anfragen haben es in sich – schließlich gilt es, bis zu 1000 Patienten zu versorgen. „Die korrekten Präparate müssen immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein, damit unsere Patienten vernünftig versorgt werden. Engpässe dürfen dabei nicht entstehen“, erklärt der Apotheker. 11 Mitarbeiter stellen sicher, dass dieser Anspruch erfüllt wird. Medikamente werden in der Apotheke auch selbst hergestellt. „Dabei ist äußerste Sorgfalt gefragt. Die Medikamente sind oft teuer und nur wenige Stunden haltbar – produziert wird nur bei Bedarf.