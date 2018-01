Westerstede /Oldenburg Hoher Schaden entstand bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 28, an dem ein 30 Jahre alter Oldenburger beteiligt war. Der Mann befuhr mit zwei weiteren Insassen mit seinem Audi A 3 die A 28 in Richtung Oldenburg. In Höhe der Anschlussstelle Westerstede kam er aus bislang nicht geklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte auf einen dort auf dem Beschleunigungsstreifen der Anschlussstelle fahrenden Pkw Mecedes A-Klasse eines Ehepaares aus Westerstede.

Der Mercedes wurde durch den Aufprall zunächst in die Berme geschleudert und kam schließlich auf der rechten Fahrzeugseite auf der Fahrbahn zum stehen. Alle fünf Insassen der Fahrzeuge wurden durch den Unfall leicht verletzt und in umliegende Krankenhäusern transportiert. Der unfallverursachende Fahrzeugführer des Audi stand zum Zeitpunkt des Unfalls mit 1,54 Promille deutlich unter Alkoholeinfluss. Eine Blutentnahme wurde bei ihm durchgeführt, sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

An allen Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Schadenshöhe wird zur Zeit auf 20 000 Euro geschätzt. Die Autobahnmeisterei Oldenburg war für weitere Absperrmaßnahmen angefordert worden, da die Fahrbahn von ausgetretenen Betriebsstoffen gereinigt werden muss.