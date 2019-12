Westerstede /Oldenburg Ein Auffahrunfall und die anschließende Wegfahrt bleibt für eine 60-jährige Frau aus Westerstede ohne größeren Konsequenzen. Das Oldenburger Landgericht stellte nun in zweiter Instanz das Verfahren gegen die Frau wegen des Vorwurfes der Unfallflucht ohne Auflagen ein. Damit hob die Berufungskammer ein früheres Urteil des Amtsgerichtes in der Stadt Westerstede wieder auf.

Das Amtsgericht hatte die Angeklagte in einem ersten Prozess um die Sache noch im Sinne der Anklage schuldig gesprochen und zu einer Geldstrafe von 400 Euro sowie zu einem zweimonatigen Fahrverbot verurteilt. Doch dieses Urteil ist nur noch Makulatur. Grund sind zwei Kfz-Gutachter, die sich in wesentlichen Punkten widersprachen.

Die 60-Jährige war am Tag des Vorfalls mit ihrem Auto rückwärts aus einer Ausfahrt gefahren und hatte auf der gegenüberliegenden Straßenseite ein dort parkendes Fahrzeug gerammt. Dann war sie sofort weitergefahren. In der Nähe des „Tatortes“ gibt es ein Geschäft, das mit Überwachungskameras ausgestattet ist. Und diese Kameras hatten den Crash aufgezeichnet. So war die Fahrerin schnell ermittelt. Doch die war sich keiner Schuld bewusst. Einen Auffahrunfall habe sie nicht bemerkt, erklärte sie.

Der Gutachter der Staatsanwaltschaft widersprach. Die Angeklagte hätte akustisch und vom Gefühl her den Auffahrunfall bemerken müssen, so seine Auffassung. Der Gutachter der Verteidigung sah das allerdings anders. Er kam zu ganz anderen Ergebnissen als der erste Gutachter, weil er dem Geschehen einen anderen Anprallpunkt und eine andere Anprallgeschwindigkeit zugrunde legte. Die Angeklagte habe den Unfall demnach nicht bemerken müssen.

Mit den unterschiedlichen Einschätzungen gestaltete sich das Verfahren schwierig. Ein Obergutachten wäre nötig gewesen. Davon sah das Oldenburger Gericht aber ab. Es stellte vielmehr das Verfahren gegen die Angeklagte ein. Der Fall ließ sich nicht mit der notwendigen Sicherheit aufklären, hieß es.